В Гомеле на школьном стадионе обнаружен мертвым 16-летний подросток

На спортивной площадке одной из гимназий Гомеля 6 января был обнаружен без признаков жизни 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Парень учился в одном из колледжей города. Его тело было обнаружено утром на спортивной площадке, висящим в петле, сообщила подробности официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 145 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются родственники и друзья несовершеннолетнего, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказала Кривоногова.