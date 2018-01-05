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Два пассажирских самолета столкнулись в Торонто
06.01.2018 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Два самолета столкнулись в канадском Торонто в международном аэропорту имени Лестера Пирсона.
Инцидент произошел у третьего терминала, сообщается в Twitter аэропорта.
Пассажиры были только в одном самолете — Boeing 737-800 компании WestJet. На его борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Когда этот борт подъезжал к пассажирскому "рукаву", он столкнулся с самолетом компании Sunwing.
В результате у первого лайнера оказались повреждены крыло и хвост. А на борту второго начался пожар. По предварительным данным, в этом самолете никого не было, он был пуст.
Пассажиров Boeing экстренно эвакуировали. Сообщается, что никто не пострадал.
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На борту одного из лайнеров находились 168 пассажиров, после столкновения судов начался пожар.
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