Два пассажирских самолета столкнулись в Торонто

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Два самолета столкнулись в канадском Торонто в международном аэропорту имени Лестера Пирсона.

Инцидент произошел у третьего терминала, сообщается в Twitter аэропорта.

Пассажиры были только в одном самолете — Boeing 737-800 компании WestJet. На его борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Когда этот борт подъезжал к пассажирскому "рукаву", он столкнулся с самолетом компании Sunwing.

В результате у первого лайнера оказались повреждены крыло и хвост. А на борту второго начался пожар. По предварительным данным, в этом самолете никого не было, он был пуст.

Пассажиров Boeing экстренно эвакуировали. Сообщается, что никто не пострадал.