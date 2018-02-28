СК ищет очевидцев происшествия, в котором женщина попала под электропоезд в Минском районе

В Минском районе устанавливаются очевидцы ж/д травмирования, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото УСК по Минской области

В рамках доследственной проверки Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются очевидцы происшествия на платформе железнодорожного остановочного пункта «Асеевка».

20 января текущего года около 15 часов 46 минут вблизи д.Асеевка Минского района в момент отправления электропоезда бортовой номер ЭР9Т-720, следовавшего по маршруту «Минск-Жлобин» в направлении г.Осиповичи Могилевской области, под движущийся состав попала 37-летняя женщина. В результате она получила телесные повреждения, с которыми находится на излечении в учреждении здравоохранения.

Следствие обращается с просьбой к лицам, располагающим какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(017) 302-54-69, либо обратиться в Минский РОСК по адресу: г.Минск, ул. Скрыганова, 4.