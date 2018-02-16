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В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд

16.02.2018 11:47 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел 13 февраля примерно в 22.30. Парень не реагировал на сигналы поезда, ехавшего на 24-м км перегона Жлобин — Северный — Лукское, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».


23-летний житель Рогачевского района шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист поезда «Киев — Санкт-Петербург» увидел фигуру человека и подал сигнал, чтобы тот успел отойти на безопасное расстояние. Однако пешеход не среагировал и получил сильные удары локомотивом. У парня диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы бедра, плеча. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

— По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Со слов матери, сын ушел из дому днем.

Ранее парень состоял на учете у нарколога. Заключение относительно его состояния на момент ЧП даст экспертиза.

 
 
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У парня диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы бедра, плеча. Он находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

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  • В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд 11:47, Tut.by
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