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В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд
Инцидент произошел 13 февраля примерно в 22.30. Парень не реагировал на сигналы поезда, ехавшего на 24-м км перегона Жлобин — Северный — Лукское,
23-летний житель Рогачевского района шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист поезда «Киев — Санкт-Петербург» увидел фигуру человека и подал сигнал, чтобы тот успел отойти на безопасное расстояние. Однако пешеход не среагировал и получил сильные удары локомотивом. У парня диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы бедра, плеча. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.
— По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Со слов матери, сын ушел из дому днем.
Ранее парень состоял на учете у нарколога. Заключение относительно его состояния на момент ЧП даст экспертиза.
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У парня диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы бедра, плеча. Он находится в тяжелом состоянии в медучреждении.
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