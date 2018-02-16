В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд

Инцидент произошел 13 февраля примерно в 22.30. Парень не реагировал на сигналы поезда, ехавшего на 24-м км перегона Жлобин — Северный — Лукское, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».





23-летний житель Рогачевского района шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист поезда «Киев — Санкт-Петербург» увидел фигуру человека и подал сигнал, чтобы тот успел отойти на безопасное расстояние. Однако пешеход не среагировал и получил сильные удары локомотивом. У парня диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы бедра, плеча. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

— По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Со слов матери, сын ушел из дому днем.

Ранее парень состоял на учете у нарколога. Заключение относительно его состояния на момент ЧП даст экспертиза.