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В Светлогорске тепловоз насмерть сбил мужчину на железнодорожном переезде
17 февраля в полдень на железнодорожном переезде на улице Социалистической в Светлогорске тепловоз насмерть сбил пожилого мужчину.
Резервный тепловоз двигался со стороны Жлобина в сторону Калинковичей. Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути со стороны поселка Светочь, хотя переезд был закрыт. По словам очевидцев, звучал соответствующий сигнал, с двух сторон ожидали автомобили.
По какой-то причине мужчина не заметил двигавшийся тепловоз. Несмотря на то, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, все равно произошла трагедия.
Машинист сообщил дежурной по станции в Светлогорске о ЧП. Все детали происшествия выясняют следователи Светлогорского РОСК.
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Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути со стороны поселка Светочь, хотя переезд был закрыт. По словам очевидцев, звучал соответствующий сигнал, с двух...
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