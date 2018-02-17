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В Светлогорске тепловоз насмерть сбил мужчину на железнодорожном переезде

17.02.2018 19:16 — ЧП | Tut.by  
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17 февраля в полдень на железнодорожном переезде на улице Социалистической в Светлогорске тепловоз насмерть сбил пожилого мужчину.

Резервный тепловоз двигался со стороны Жлобина в сторону Калинковичей. Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути со стороны поселка Светочь, хотя переезд был закрыт. По словам очевидцев, звучал соответствующий сигнал, с двух сторон ожидали автомобили.

По какой-то причине мужчина не заметил двигавшийся тепловоз. Несмотря на то, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, все равно произошла трагедия.

Машинист сообщил дежурной по станции в Светлогорске о ЧП. Все детали происшествия выясняют следователи Светлогорского РОСК.

 
 
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Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути со стороны поселка Светочь, хотя переезд был закрыт. По словам очевидцев, звучал соответствующий сигнал, с двух...

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