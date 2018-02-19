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В Витебске задержан гражданин Турции по подозрению в убийстве женщины из Бангладеш

19.02.2018 10:08 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске задержали гражданина Турции, которого подозревают в убийстве гражданки Бангладеш, сообщает Следственный комитет.

29-летняя гражданка Бангладеш в Витебске проживала временно. О том, что она пропала, в милицию 8 февраля сообщил ее земляк. Правоохранители осмотрели место ее проживания, установили людей, с которыми она общалась, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Через два дня милиция установила, что к исчезновению женщины причастен 34-летний гражданин Турции. Он рассказал, что спрятал ее тело в канализационной трубе в одном из городских оврагов.

Возбуждено уголовное дело по по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. Гражданин Турции находится под стражей. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления.

Судмедэксперты установили, что смерть женщины наступила от механической асфиксии (удушения). Женщина была трезва.

 
Теги: Витебск
 
 
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29-летняя гражданка Бангладеш в Витебске проживала временно. О том, что она пропала, в милицию 8 февраля сообщил ее земляк.

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