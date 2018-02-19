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Гомельский поезд из Жлобина задержался на час из-за смерти пассажира

19.02.2018 12:50 — ЧП | Tut.by  
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Утренний поезд по маршруту Жлобин-Гомель был задержан на час, сообщили TUT.BY читатели. По предварительным данным, умер один из пассажиров.

Инцидент произошел в поезде № 6452, который отправляется из Жлобина в 5 утра. На станции «Буда-Кошелевская» остановка продлилась больше часа.

«Сначала объявили, что поезд не идет по техническим причинам. Потом сообщили, что умер человек. Решали, поедет поезд дальше или пустят новый состав», — рассказал TUT.BY один из пассажиров поезда.

В итоге транспортники дождались, пока на место приедет милиция и скорая. После чего поезд продолжил путь.

Подробности произошедшего в УВД Гомельского облисполкома уточнить не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
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