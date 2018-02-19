Пустующий дом двое мужчин оборудовали под «завод» по изготовлению самогона в Молодечненском районе

В жилом доме в деревне Клопачи Молодечненского района прямо за изготовлением самогона были застигнуты двое мужчин. Помимо самогонного аппарата у них изъято 913 литров самогона и 14 тонн самогонной браги – это самая крупная партия суррогата в Минской области с начала этого года, сообщает УВД Миноблисполкома.

Подпольное производство пытались развернуть 30-летний житель Молодечно и его 25-летний коллега из деревни Яхимовщина Молодечненского района. Для этих целей самогонщики приспособили пустующий дом. Подельники сделали ставку на то, что дом расположен на окраине небольшой малолюдной деревни. Кроме этого изготовители старались максимально не привлекать к себе внимания – самогон они гнали только в темное время суток. Средний объем выгонки – около тонны. В этот раз самогонщики были задержаны в момент окончания процесса, основная масса продукта уже была готова к вывозу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении мужчин составлены административные протоколы, которые в скором времени будут рассмотрены в суде. Проводятся мероприятия по установлению личности реализатора, который развозил готовый самогон на точки.























