В Новополоцке домашний пес прокусил голову 8-месячному малышу

В Новополоцке домашняя собака укусила за голову 8-месячного мальчика, сообщает местный канал «Вектор ТВ».

Случай произошел 19 февраля. Малыш, которого укусил за голову домашний пес, получил повреждение костей черепа и головного мозга. Вначале его доставили в городскую больницу. Затем — в Витебск. Здесь ребенка прооперировали нейрохирурги — провели трепанацию.

Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.