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В Новополоцке домашний пес прокусил голову 8-месячному малышу
В Новополоцке домашняя собака укусила за голову 8-месячного мальчика,
Случай произошел 19 февраля. Малыш, которого укусил за голову домашний пес, получил повреждение костей черепа и головного мозга. Вначале его доставили в городскую больницу. Затем — в Витебск. Здесь ребенка прооперировали нейрохирурги — провели трепанацию.
Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.
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Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.
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Архив (ЧП)
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