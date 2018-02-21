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В Новополоцке домашний пес прокусил голову 8-месячному малышу

21.02.2018 08:45 — ЧП | Tut.by  
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В Новополоцке домашняя собака укусила за голову 8-месячного мальчика, сообщает местный канал «Вектор ТВ».

Случай произошел 19 февраля. Малыш, которого укусил за голову домашний пес, получил повреждение костей черепа и головного мозга. Вначале его доставили в городскую больницу. Затем — в Витебск. Здесь ребенка прооперировали нейрохирурги — провели трепанацию.

Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

 
Теги: Витебск
 
 
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Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

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