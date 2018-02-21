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СК проводит проверку по факту травмирования ребенка, укушенного собакой

21.02.2018 13:58 — ЧП | news.21.by  
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СК проводит проверку по факту травмирования ребенка, укушенного собакойSputnik со ссылкой на заявление официального представителя управления СК по Витебской области сообщает о том, что ведомство проводит проверку по факту получения тяжелых телесных повреждений 8-месячным ребенком, который был укушен домашним питомцем - собакой породы далматин. Так, в ходе расследования следственными органами было установлено, что в понедельник 19 февраля ребенок вместе с матерью находился в гостях у бабушки в городе Новополоцке. Все взрослые находились вместе с ребенком на кухне, когда собака укусила мальчика. Накануне в эфире местного телеканала"Вектор ТВ" сообщили, что домашний питомец укусил ребенка за голову, в результате чего у младенца диагностировали серьезные повреждения черепа.

По словам представителя УСК по Витебской области, ребенок был экстренно доставлен в местное учреждение здравоохранения, а затем госпитализирован в больницу в Витебске, где ему была оказана квалифицированная помощь. В настоящий момент жизни ребенку ничего не угрожает. Стоит отметить, что собака принадлежит бабушке ребенка. Следователями были изъяты документы о регистрации животного, а также прививки. Были опрошены соседи. По месту жительства семья характеризуется положительно, на учете в СОП не состоит. 

 
 
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19 февраля ребенок вместе с матерью находился в гостях у бабушки в городе Новополоцке

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