



С 22 по 26 февраля 2018 года на территории Минской области проводится областная профилактическая акция «Ребёнок – главный пассажир!»

Только в Минской области ежегодно происходит около 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают травмы дети. Не единичен случай, когда в одном ДТП получали телесные повреждения сразу два-три ребенка и являлись они пассажирами. Взрослые были рядом, но они не пристегнули детей удерживающими устройствами и подвергли их бессмысленной опасности из-за своей самоуверенности и убеждения, что с ними неприятностей на дороге никогда не случится. Действительно, вероятность попадания в серьезную аварию относительно мала, но даже малейший риск остается риском.

С начала текущего года с участием несовершеннолетних на территории Минской области зарегистрировано 11 ДТП (5-2017), в которых 3 ребенка погибли (0-2017), 11 — получили травмы (9-2017). Причем все погибшие дети являлись пассажирами транспортных средств.

При этом на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий влияет то обстоятельство, что ряд взрослых участников дорожного движения при перевозке детей пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек), либо перевозят малолетних детей в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности.

Так, 16.02.2018 около 20.10 часов на 49 км автодороги Минск-Гомель, вблизи д. Подбережье, Пуховичского района, водитель, 1985 г.р., двигаясь на автомобиле Пежо 107 в направлении г. Гомеля, не справилась с управлением транспортного средства, допустила занос автомобиля, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем БМВ Х5 под управлением водителя, 1984 г.р. В результате ДТП малолетний пассажир автомобиля Пежо 107, 2017 г.р. от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Пассажир автомобиля Пежо 107, 1989 г.р., и водитель автомобиля БМВ Х5 получили телесные повреждения. Известно, что малолетний пассажир находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве (люльке), однако ремнем безопасности пристегнута не была.

В связи с имеющими место фактами ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в момент которых дети перевозились в автомобиле без удерживающих специальных устройств, а также участившимися случаями игнорирования водителями п.9.5 ПДД, в период с 22 по 26 февраля 2018 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Ребёнок – главный пассажир!».

В период акции сотрудниками Госавтоинспекции совместно с подразделениями милиции общественной безопасности в усиленном режиме организован контроль по соблюдению водителями безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушители будут привлечены к строгим мерам административного взыскания.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть, на дороге не застрахован никто. Позаботьтесь о своих пассажирах! Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах. Не забывайте их при этом пристегивать ремнем безопасности!