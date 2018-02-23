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В Гродно водитель Mercedes сбил на переходе молодую маму с ребенком
В Гродно водитель Mercedes не заметил и сбил на пешеходном переходе маму с маленьким ребенком. Об этом
Инцидент произошел утром в пятницу, 23 февраля, на улице Весенней.
В плотном потоке Mercedes двигался по улице Весенней в левом ряду в направлении Поповича. Мама несла малыша на руках через дорогу.
«В то время, когда справа от автомобиля шли пешеходы, водитель сконцентрировал внимание на разделительной полосе, ожидая их оттуда. Когда перевел взгляд на проезжую часть, тормозить было поздно», — констатировали в милиции.
29-летнюю женщину госпитализировали, ее ребенок не пострадал. Обстоятельства устанавливаются.
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В плотном потоке Mercedes двигался по улице Весенней в левом ряду в направлении Поповича. Мама несла малыша на руках через дорогу.
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Архив (ЧП)
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