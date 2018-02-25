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Комитетом госконтроля Минской области проверен ОАО «Воложинский льнокомбинат»

25.02.2018 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Установлено, что 80,5% (2545 т) собранной в 2017 году льнотресты не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов по влажности (норматив не более 23%, факт — до 84%), а 98% (3101 т) — по засоренности.

Причины данной ситуации не только неблагоприятные погодные условия 2017 года, но и многочисленные недоработки на льнокомбинате: не проводилась зяблевая вспашка на 41% площадей, внесено 80% необходимых минеральных удобрений, при посеве использовались семена четвертой репродукции на площади 209 га, сев льна проводился более 30 дней (вместо установленных 10), его теребление — 56 дней, прессование — около 86 дней, при этом не проведено оборачивание лент на 57% площади.

В уборочной кампании 2017 года не участвовало 35 единиц техники льнокомбината (большинство из которых в лизинге), а для прессования льнотресты дополнительно привлекались пресс-подборщики из сельхозорганизаций, что повлекло нарушение по характеристикам рулонов.

Несмотря на невыполнение плановых показателей по заготовке льносемян, очесывание льна проведено только на 31,6% площадей (300 га).

Финансовые потери льнокомбината от переработки нестандартного сырья только за счет необеспечения выхода льноволокна (без учета дополнительных затрат на сушку и сортировку), по оценке Комитета, составят не менее 70 тыс. руб.

Результаты проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Управление контроля за работой АПК Комитета госконтроля Минской области

 
 
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