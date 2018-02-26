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В Гомеле три 20-летних парня погибли в гараже от отравления угарным газом

26.02.2018 11:53 — ЧП | Tut.by  
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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти трех 20-летних парней, обнаруженных в гараже, расположенном в гаражно-строительном кооперативе на улице Лазурной в Гомеле. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Кривоногова.

По предварительным данным, вечером 23 февраля компания молодых людей направилась в гараж для того, чтобы отметить праздник. После употребления спиртных напитков несколько человек ушли домой, а четверо остались в гараже. Двери в гараж закрыли изнутри. Для того чтобы согреться, молодые люди сели в находившийся в гараже автомобиль и завели двигатель.

В субботу ребята перестали отвечать на телефонные звонки. В ночь с субботы на воскресенье молодых людей обнаружила в гараже сестра одного из них. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть трех человек. Еще одного — 19-летнего парня — в бессознательном состоянии госпитализировали.

По предварительным выводам экспертов, молодые люди скончались от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Еще одного - 19-летнего парня - в бессознательном состоянии госпитализировали.

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