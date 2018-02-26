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В Гомеле три 20-летних парня погибли в гараже от отравления угарным газом
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти трех 20-летних парней, обнаруженных в гараже, расположенном в гаражно-строительном кооперативе на улице Лазурной в Гомеле. Об этом
По предварительным данным, вечером 23 февраля компания молодых людей направилась в гараж для того, чтобы отметить праздник. После употребления спиртных напитков несколько человек ушли домой, а четверо остались в гараже. Двери в гараж закрыли изнутри. Для того чтобы согреться, молодые люди сели в находившийся в гараже автомобиль и завели двигатель.
В субботу ребята перестали отвечать на телефонные звонки. В ночь с субботы на воскресенье молодых людей обнаружила в гараже сестра одного из них. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть трех человек. Еще одного — 19-летнего парня — в бессознательном состоянии госпитализировали.
По предварительным выводам экспертов, молодые люди скончались от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Еще одного - 19-летнего парня - в бессознательном состоянии госпитализировали.
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Архив (ЧП)
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