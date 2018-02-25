В Гомеле мужчины ворвались в квартиру знакомых, связали хозяев и вынесли все ценные вещи

В Гомеле разбойники разбили стекло квартиры, расположенной на первом этаже, ворвались в жилище, связали хозяев и похитили их вещи. Инцидент произошел 26 февраля, сообщили в милиции региона.

За пару дней до происшествия 33-летний гомельчанин познакомился возле одного из торговых центров с парнем и пригласил его к себе домой отметить 23 февраля. Вскоре к застолью присоединился еще один приятель нового знакомого, а затем и хозяин квартиры — отец мужчины, пригласившего гостей в дом. Компания засиделась до утра. Затем гости ушли домой. Но уже на следующий день хозяев разбудил звона стекла.

— Сын вышел на кухню. В окне зияла дыра, а посреди помещения стояли двое новых знакомых, которые тут же набросились на парня, стали его избивать. Досталось и отцу, — рассказали в милиции.

Грабители требовали добровольно отдать им деньги, затем — связали хозяев и закрыли их в туалете.

В итоге новые знакомые похитили два ЖК-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, серебряные изделия, одежду, паспорт и банковскую карту, а также 300 белорусских и 3 тысячи российских рублей.

Милиуиционеры в этот же день вышли на след преступников. Задержанными оказались неработающий 26-летний житель Гомельского района, который ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, и 43-летний гомельчанин, также имеющий судимость за грабеж. Похищенное изъято.