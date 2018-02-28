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BMW столкнулся с МАЗом: водитель легковушки погибла на месте

28.02.2018 10:41 — ЧП | news.21.by  
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BMW столкнулся с МАЗом: водитель легковушки погибла на местеНовостное интернет-издание Sputnik со ссылкой на заявление официального представителя УГАИ Брестского облисполкома сообщает о смертельном ДТП, которое произошло на автодороге М1/Е30 у поворота на деревню Косичи. Легковой автомобиль, которым управляла 49-летняя жительница Бреста, двигался по направлению от деревни Тельма. На перекрестке автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении МАЗом. За рулем большегрузного автомобиля находился 36-летний житель Каменецкого района. Женщина скончалась на месте. По данным ГАИ, погибшая была пристегнута ремнем безопасности. Второй участник аварии не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

Накануне легковой автомобиль Volkswagen Golf врезался в ковш трактора в Гродно, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП произошло на переулке Победы областного центра. Водитель грузового МАЗа, чтобы завести трактор, буксировал его на тросе. Что происходит впереди, его коллега не видел. В какой-то момент трактор выехал из-за блокировки колес на встречную, где в его ковш врезался Volkswagen Golf", – сказали в ГАИ. К счастью, в результате инцидента никто из водителей не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку по данному факту. 

 
 
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УГАИ Брестского облисполкома сообщает о смертельном ДТП, которое произошло на автодороге М1/Е30 у поворота на деревню Косичи

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