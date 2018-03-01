Под Минском военнослужащие спасли от переохлаждения 48 человек

Военнослужащие 49-й радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны оказали на загородной трассе помощь 48 пассажирам автобуса, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в войсковой части 39 872.



Фото: minsknews.by

Инцидент произошел 28 февраля около 19.40 на автодороге Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Урожайной. Командир бригады подполковник Алексей Лисица проезжал в это время на служебном автомобиле и обратил внимание на стоящий на обочине автобус «КАвЗ». Офицер остановился, чтобы узнать, не требуется ли помощь. Оказалось, в салоне около 2 часов томятся в холоде 48 работников ОАО «Заславльстройиндустрия», 4 из которых — женщины. Они возвращались с работы в Заславль, по дороге в автобусе перемерзло дизельное топливо.

Военные приняли решение эвакуировать терпящих бедствие людей в одно из подразделений 49-й радиотехнической бригады в Мачулищах. Пассажиров доставили туда на служебных и личном автомобилях. В войсковую часть дежурный тягач «МАЗ-65425» отбуксировал заглохший автобус.

В столовой военнослужащие организовали обогрев работников ОАО «Заславльстройиндустрия». Всем предложили горячий чай и бутерброды. В Заславль служебный автобус этого предприятия увез работников в 21.20.