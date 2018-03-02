В Бресте два человека попали с обморожениями в больницу

В ожоговом отделении Брестской областной больницы с обморожениями находятся два пациента, сообщает "Вечерний Брест".

Один поступил в понедельник, второй во вторник. Оба - с застарелыми обморожениями. Один из пациентов травму получил в субботу, а за медицинской помощью обратился только во вторник. В больницу мужчина поступил в состоянии алкогольного опьянения.

Второй - 74-летний одинокий пенсионер - также не сразу обратился за помощью к врачам. Как итог - довольно сильное обморожение кистей рук и левой стопы. К счастью, в обоих случаях обошлось без ампутаций.