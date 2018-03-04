В Гомеле на пожаре в квартире пострадали женщина и ребенок

ЧП произошло в десятиэтажке по улице Алмазная ночью 4 марта. На четвертом этаже загорелась квартира. Дома были молодая мама и ее 3-летняя дочь, сообщили в МЧС.





К счастью, еще до приезда спасателей женщина с ребенком самостоятельно выбрались из горящего жилища на лестничную площадку. Правда, успели надышаться дымом, и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» их доставили в больницу.

Вскоре ликвидировали и пожар. Одна из рассматриваемых версий причин его возникновения — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.



