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В Гомеле на пожаре в квартире пострадали женщина и ребенок

05.03.2018 12:49 — ЧП | Tut.by  
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ЧП произошло в десятиэтажке по улице Алмазная ночью 4 марта. На четвертом этаже загорелась квартира. Дома были молодая мама и ее 3-летняя дочь, сообщили в МЧС.


К счастью, еще до приезда спасателей женщина с ребенком самостоятельно выбрались из горящего жилища на лестничную площадку. Правда, успели надышаться дымом, и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» их доставили в больницу.

Вскоре ликвидировали и пожар. Одна из рассматриваемых версий причин его возникновения — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


 
 
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ЧП произошло в десятиэтажке по улице Алмазная ночью 4 марта. На четвертом этаже загорелась квартира. Внутри находились молодая мама и ее 3-летняя дочь.

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