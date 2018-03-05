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Из-за пожара на БМЗ остановлен процесс выплавки стали
Вечером 5 марта на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине произошел пожар. Из-за последствий пожара была остановлена выплавка стали. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Пожар в кабельном тоннеле предприятия произошел 5 марта, в 20.39. В результате пожара повреждено 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей.
Пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет.
На данный момент технологический процесс выплавки стали на БМЗ остановлен.
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Пожар в кабельном тоннеле предприятия произошел 5 марта, в 20.39. В результате пожара повреждено 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей.
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Архив (ЧП)
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