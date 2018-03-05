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Находились на лесах без страховки. Возбуждено дело из-за смерти строителя на бройлерной фабрике

06.03.2018 16:19 — ЧП | Tut.by  
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Еще в сентябре на стройплощадке в ОАО «Смолевичи-Бройлер» обрушились строительные леса. 53-летний каменщик погиб на месте. По факту его смерти возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.


По данным следствия, в тот день рабочие находились на строительных лесах без страховочного троса и ждали раствор для кладки кирпичной стены.

«После погрузки поддонов с кирпичами на подмости с превышением допустимой нагрузки произошло их обрушение в зоне работы каменщика», — рассказала официальный представитель Управления Следственного комитет по Минской области Татьяна Белоног.

53-летний строитель, житель Быховского района, от тяжелых травм погиб на месте.


В ходе расследования были назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая. По выводам следствия, мастер подрядной организации не принял все меры по обеспечению безопасности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 УК (Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

 
 
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На строительные леса выгрузили слишком много кирпича, и конструкции рухнули. От тяжелых травм каменщик погиб на месте.

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