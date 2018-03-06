В Западной Двине провалилась под лед и утонула 11-летняя девочка

6 марта в Западной Двине две 11-летние девочки провалились под лед, одна из них утонула, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного по Витебской области Светлана Сахарова.

Сегодня днем в Новополоцке две девочки гуляли на левом берегу Западной Двины. Дети по вышли на лед, пока неизвестно по какой причине. Лед треснул, и девочки оказались в воде. Одна из них смогла выбраться, она находится в больнице. Вторая девочка утонула.

Тело ребенка пока не нашли. На месте происшествия работают следователи Новополоцкого городского отдела СК.

В начале недели в Мостах случайный прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку. Там две подружки вышли на лед, чтобы сделать селфи.

Помните, выход на открытый лед крайне опасен. Сейчас температура воздуха начинает повышаться, лед теряет свою прочность и может проломиться в любой момент.