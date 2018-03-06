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В Западной Двине провалилась под лед и утонула 11-летняя девочка
6 марта в Западной Двине две 11-летние девочки провалились под лед, одна из них утонула, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного по Витебской области Светлана Сахарова.
Сегодня днем в Новополоцке две девочки гуляли на левом берегу Западной Двины. Дети по вышли на лед, пока неизвестно по какой причине. Лед треснул, и девочки оказались в воде. Одна из них смогла выбраться, она находится в больнице. Вторая девочка утонула.
Тело ребенка пока не нашли. На месте происшествия работают следователи Новополоцкого городского отдела СК.
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Помните, выход на открытый лед крайне опасен. Сейчас температура воздуха начинает повышаться, лед теряет свою прочность и может проломиться в любой момент.
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6 марта в Западной Двине две 11-летние девочки провалились под лед, одна из них утонула.
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Архив (ЧП)
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