ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Западной Двине провалилась под лед и утонула 11-летняя девочка

06.03.2018 18:41 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

6 марта в Западной Двине две 11-летние девочки провалились под лед, одна из них утонула, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного по Витебской области Светлана Сахарова.

Сегодня днем в Новополоцке две девочки гуляли на левом берегу Западной Двины. Дети по вышли на лед, пока неизвестно по какой причине. Лед треснул, и девочки оказались в воде. Одна из них смогла выбраться, она находится в больнице. Вторая девочка утонула.

Тело ребенка пока не нашли. На месте происшествия работают следователи Новополоцкого городского отдела СК.

В начале недели в Мостах случайный прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку. Там две подружки вышли на лед, чтобы сделать селфи.

Помните, выход на открытый лед крайне опасен. Сейчас температура воздуха начинает повышаться, лед теряет свою прочность и может проломиться в любой момент.

 
 
Ссылка на источник 186
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 марта в Западной Двине две 11-летние девочки провалились под лед, одна из них утонула.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Находились на лесах без страховки. Возбуждено дело из-за смерти строителя на бройлерной фабрике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика