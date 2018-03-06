В Борисовском районе нашли убитыми двух братьев

6 марта СК возбудил уголовное дело о жестоком убийстве двух жителей Борисовского района. По версии следствия, братьев убил сосед во время совместной пьянки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Погибшие — братья возрастом 27 и 35 лет, об их смерти утром 6 марта сообщила в милицию родственница.

Эксперты собрали на месте вещественные доказательства, а следователи опросили соседей и местных жителей. В итоге был задержан подозреваемый: 25-летний безработный односельчанин.





По предварительным данным, парень был в гостях у братьев, где все вместе выпивали, а затем разругались. Во время ссоры он нанес мужчинам множество ударов топором.

Возбуждено уголовное дело по п. 1, 6 ч. 2 ст. 139 УК, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Напомним, за убийство при отягчающих обстоятельствах грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или казни.