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В Борисовском районе нашли убитыми двух братьев
6 марта СК возбудил уголовное дело о жестоком убийстве двух жителей Борисовского района. По версии следствия, братьев убил сосед во время совместной пьянки. Об этом
Погибшие — братья возрастом 27 и 35 лет, об их смерти утром 6 марта сообщила в милицию родственница.
Эксперты собрали на месте вещественные доказательства, а следователи опросили соседей и местных жителей. В итоге был задержан подозреваемый: 25-летний безработный односельчанин.
По предварительным данным, парень был в гостях у братьев, где все вместе выпивали, а затем разругались. Во время ссоры он нанес мужчинам множество ударов топором.
Возбуждено уголовное дело по п. 1, 6 ч. 2 ст. 139 УК, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Напомним, за убийство при отягчающих обстоятельствах грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или казни.
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По данным следствия, их убил во время совместной пьянки односельчанин.
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Архив (ЧП)
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