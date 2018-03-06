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Емкость с диметиловым эфиром серной кислоты разбилась на складе в Минске: есть пострадавшие

06.03.2018 19:17 — ЧП | Tut.by  
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Емкость с диметилсульфатом (диметиловым эфиром серной кислоты — прим. TUT.BY) разбилась на складе в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Информация о происшествии поступила спасателям 6 марта в 14.13 от логистической компании. Ее сотрудники обратили внимание на резкий запах из транспортного контейнера. Выяснилось, что при разгрузке посылки с диметилсульфатом оказалась повреждена одна стеклянная емкость объемом 0,7 л.

Спасателями провели работы по сбору и дальнейшей утилизации пролитой жидкости, упаковки и разбитой тары.

Выяснилось, что накануне при сортировке сборного груза один из сотрудников предприятия получил токсическое отравление. После работы он самостоятельно обратился в БСМП и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сегодня от работы были освобождены еще три человека. У них диагностирован аллергический кератоконъюнктивит, госпитализация не потребовалась.

«Угрозы другим работникам предприятия, людям в соседних строениях нет», — отметили в МЧС.

Справка TUT.BY

Диметилсульфат (диметиловый эфир серной кислоты) представляет собой бесцветную жидкость, малорастворимую в воде. Широко используется в химической промышленности. Токсичен и канцерогенен, особенностью отравления диметилсульфатом является задержка проявления симптомов отравления — от 6 до 24 часов.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из сотрудников предприятия получил токсическое отравление. От работы были освобождены еще три человека.

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