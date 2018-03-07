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В Березовском районе во время подводной рыбалки умер 27-летний дайвер
6 марта на берегу обводного канала Березовской ГРЭС умер 27-летний житель Кобрина, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Молодой человек был на подводной рыбалке с тремя знакомыми. До погружения компания употребила спиртные напитки. Затем 27-летний кобринчанин зашел в воду, но после погружения друзья заметили, что он не двигается. Находившемуся без сознания мужчине пытались оказывать первую медицинскую помощь, вызвали скорую.
К сожалению, спасти его не удалось. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. Точную ее причину установят эксперты.
Напомним,
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Во время погружения он не выплыл из воды.
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Архив (ЧП)
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