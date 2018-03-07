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В Березовском районе во время подводной рыбалки умер 27-летний дайвер

07.03.2018 12:20 — ЧП | Tut.by  
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6 марта на берегу обводного канала Березовской ГРЭС умер 27-летний житель Кобрина, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Молодой человек был на подводной рыбалке с тремя знакомыми. До погружения компания употребила спиртные напитки. Затем 27-летний кобринчанин зашел в воду, но после погружения друзья заметили, что он не двигается. Находившемуся без сознания мужчине пытались оказывать первую медицинскую помощь, вызвали скорую.

К сожалению, спасти его не удалось. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. Точную ее причину установят эксперты.

Напомним, похожий случай произошел 20 февраля на реке Ипа вблизи деревни Якимовичи. Два жителя Петриковского района решили устроить ночную подводную рыбалку возле дамбы. Приятели ныряли в водолазных костюмах, с маской и трубкой, однако без водолазного снаряжения. В результате один из них погиб.

 
 
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