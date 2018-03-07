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В Чечне упал вертолет, есть погибшие
В Чеченской республике разбился вертолет. По предварительным данным в результате инцидента есть погибшие.
Как сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник, вертолет разбился в Чечне и упал в ущелье в Итум-Калинском районе республики. По словам собеседника агентства, на борту находились девять человек. Пятеро из них погибли, двое получили травмы.
Агентство также указывает, что в районе происшествия были неблагоприятные погодные условия, шел снег с дождем.
ТАСС сообщает, что вертолет принадлежал пограничникам и упал примерно в восьми километрах от границы с Грузией, зацепившись об скалу. Источник агентства рассказал, что в результате ЧП есть один выживший.
«Никаких сейчас данных нет. Выехали бригады на место [падения вертолета]», — заявили РБК в диспетчерской Центра Медицины Катастроф Чеченской республики.
Минздрав Чечни сообщил, что данных о судьбе летевших в вертолете нет.
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По словам собеседника агентства, на борту находились девять человек. Пятеро из них погибли, двое получили травмы.
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