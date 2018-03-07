В Чечне упал вертолет, есть погибшие

В Чеченской республике разбился вертолет. По предварительным данным в результате инцидента есть погибшие.

Как сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник, вертолет разбился в Чечне и упал в ущелье в Итум-Калинском районе республики. По словам собеседника агентства, на борту находились девять человек. Пятеро из них погибли, двое получили травмы.

Агентство также указывает, что в районе происшествия были неблагоприятные погодные условия, шел снег с дождем.

ТАСС сообщает, что вертолет принадлежал пограничникам и упал примерно в восьми километрах от границы с Грузией, зацепившись об скалу. Источник агентства рассказал, что в результате ЧП есть один выживший.

«Никаких сейчас данных нет. Выехали бригады на место [падения вертолета]», — заявили РБК в диспетчерской Центра Медицины Катастроф Чеченской республики.

Минздрав Чечни сообщил, что данных о судьбе летевших в вертолете нет.​