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Два человека погибли на пожаре в Витебске

08.03.2018 12:10 — ЧП | Tut.by  
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Два человека погибли на пожаре в Витебске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Сообщение о пожаре по пр-ту Строителей поступило в МЧС сегодня около 9.00. На месте ЧП сотрудники МЧС спасли мужчину. Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. В квартире без признаков жизни были обнаружены женщина и ее взрослый сын.

Следователи Витебского ГОСК вместе с экспертами проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Витебск
 
 
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Два человека погибли на пожаре в Витебске

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