Неизвестный из гранатомета обстрелял ресторан в центре Киева

В ночь на 8 марта по ресторану на улице Владимирская в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из гранатомета, сообщает пресс-служба МВД Украины.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

В 2.37 полиции поступило сообщили о пожаре в ресторане. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от здания.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленника.