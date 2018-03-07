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Неизвестный из гранатомета обстрелял ресторан в центре Киева
В ночь на 8 марта по ресторану на улице Владимирская в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из гранатомета,
В 2.37 полиции поступило сообщили о пожаре в ресторане. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал.
Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от здания.
Начато уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленника.
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В ночь на 8 марта по ресторану на улице Владимирская в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из гранатомета.
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Архив (ЧП)
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