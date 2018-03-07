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Неизвестный из гранатомета обстрелял ресторан в центре Киева

08.03.2018 12:35 — ЧП | Tut.by  
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В ночь на 8 марта по ресторану на улице Владимирская в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из гранатомета, сообщает пресс-служба МВД Украины.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

В 2.37 полиции поступило сообщили о пожаре в ресторане. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от здания.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленника.

 
 
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В ночь на 8 марта по ресторану на улице Владимирская в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из гранатомета.

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