Следователи не подтверждают криминальную версию гибели девочки в Новополоцке

Следователи продолжают проводить проверку по факту смерти 10-летней девочки , которая 6 марта провалилась под лед на реке западная Двина в Новополоцке, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова на своей странице в Facebook .

Она подчеркнула, что появившаяся в соцсетях информация о возможном криминальном характере трагедии следствием не подтверждается.

«Следователями установлено, что на берегу реки девочки находились вдвоем. В ходе осмотра места происшествия зафиксированы только две дорожки следов на снегу вдоль берега. Кроме того, показания свидетелей, имеющиеся в материалах проверки, свидетельствуют о том, что 12-летняя школьница придумала третью незнакомую девочку, так как боялась сообщить родителям о прогулке возле реки. 12-летняя девочка по-прежнему находится в медицинском учреждении Оснований для возбуждения уголовного дела по убийству не имеется», — отметила Сахарова.