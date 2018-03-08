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Следователи не подтверждают криминальную версию гибели девочки в Новополоцке
Следователи продолжают проводить проверку по факту
Она подчеркнула, что появившаяся в соцсетях информация о возможном криминальном характере трагедии следствием не подтверждается.
«Следователями установлено, что на берегу реки девочки находились вдвоем. В ходе осмотра места происшествия зафиксированы только две дорожки следов на снегу вдоль берега. Кроме того, показания свидетелей, имеющиеся в материалах проверки, свидетельствуют о том, что 12-летняя школьница придумала третью незнакомую девочку, так как боялась сообщить родителям о прогулке возле реки. 12-летняя девочка по-прежнему находится в медицинском учреждении Оснований для возбуждения уголовного дела по убийству не имеется», — отметила Сахарова.
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Она подчеркнула, что появившаяся в соцсетях информация о возможном криминальном характере трагедии следствием не подтверждается.
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Архив (ЧП)
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