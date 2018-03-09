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В шахте "Беларуськалия" произошло обрушение - под завалом, возможно, есть люди
В пятницу в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» 9 марта произошло ЧП — под завалами в шахте оказалось два работника, экипаж проходческого комбайна, сообщил TUT.BY читатель Дмитрий.
«Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками», — рассказал читатель.
В группе независимого профсоюза Вконтакте
В МЧС и СК пока не ответили на запрос TUT.BY.
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В пятницу в руднике третьего рудоуправления "Беларуськалия" 9 марта произошло ЧП - под завалами в шахте оказалось два работника, экипаж проходческого комбайна,...
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Архив (ЧП)
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