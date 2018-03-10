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В Могилевской области из-за снега обрушилась крыша на ферме с коровами
Накануне из-за снега обвалилась крыша на одной из ферм в Кировском районе Могилевской области. Пострадавших нет,
Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО «Кировский райограпромтехснаб» в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров кровли.
В субботу, 10 марта, в Гомеле
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Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО "Кировский райограпромтехснаб" в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров...
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