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В Могилевской области из-за снега обрушилась крыша на ферме с коровами

11.03.2018 10:21 — ЧП | Tut.by  
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Накануне из-за снега обвалилась крыша на одной из ферм в Кировском районе Могилевской области. Пострадавших нет, сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО «Кировский райограпромтехснаб» в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров кровли.


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС

В субботу, 10 марта, в Гомеле снег упал с кровли катка. Пять человек было доставлено в больницу, после четверых отпустили. Одна женщина остается под наблюдением врачей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО "Кировский райограпромтехснаб" в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров...

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  • В Могилевской области из-за снега обрушилась крыша на ферме с коровами 10:21, Tut.by
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