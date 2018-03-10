В Могилевской области из-за снега обрушилась крыша на ферме с коровами

Накануне из-за снега обвалилась крыша на одной из ферм в Кировском районе Могилевской области. Пострадавших нет, сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО «Кировский райограпромтехснаб» в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров кровли.



Фото: МЧС



Фото: МЧС



Фото: МЧС

В субботу, 10 марта, в Гомеле снег упал с кровли катка . Пять человек было доставлено в больницу, после четверых отпустили. Одна женщина остается под наблюдением врачей.