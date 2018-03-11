В Быховском районе рухнула крыша дома. Полагают, что из-за снега

Вечером 11 марта в деревне Селец Быховского района обрушилась крыша дома, сообщили в МЧС . Полагают, что крыша не выдержала веса снега. Люди не пострадали.





Спасателей вызвали в 20.48. Хозяева двухквартирного дома ждали их на улице. Выяснилось, что крыша обрушилась полностью, над всем домом — а это около 100 кв. м. Также в одной из квартира в двух комнатах повреждено перекрытие на площади 30 кв. м.



