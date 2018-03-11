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В Быховском районе рухнула крыша дома. Полагают, что из-за снега

12.03.2018 10:16 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 11 марта в деревне Селец Быховского района обрушилась крыша дома, сообщили в МЧС. Полагают, что крыша не выдержала веса снега. Люди не пострадали.


Спасателей вызвали в 20.48. Хозяева двухквартирного дома ждали их на улице. Выяснилось, что крыша обрушилась полностью, над всем домом — а это около 100 кв. м. Также в одной из квартира в двух комнатах повреждено перекрытие на площади 30 кв. м.


 
 
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Люди не пострадали. В момент обрушения хозяева жилья были на улице.

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