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В Быховском районе рухнула крыша дома. Полагают, что из-за снега
Вечером 11 марта в деревне Селец Быховского района обрушилась крыша дома, сообщили в
Спасателей вызвали в 20.48. Хозяева двухквартирного дома ждали их на улице. Выяснилось, что крыша обрушилась полностью, над всем домом — а это около 100 кв. м. Также в одной из квартира в двух комнатах повреждено перекрытие на площади 30 кв. м.
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Люди не пострадали. В момент обрушения хозяева жилья были на улице.
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Архив (ЧП)
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