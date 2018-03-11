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16 человек погибли, более 100 пострадали при ударе молнии в церковь в Руанде
В результате удара молнии в здание церкви адвентистов седьмого дня в Руанде погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 пострадали,
Как отмечает телеканал, инцидент произошел в районе Ньяругуру на юге страны. По словам главы района Габитегеко Франсуа, после произошедшего были госпитализированы 140 человек. В критическом состоянии находятся трое, однако их жизням ничего не угрожает.
Франсуа также рассказал, что в пятницу, 9 марта, молния ударила по группе из 18 школьников, в результате чего один из них скончался. Еще трое пострадавших находятся в больнице.
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В результате удара молнии в здание церкви адвентистов седьмого дня в Руанде погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 пострадали.
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Архив (ЧП)
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