16 человек погибли, более 100 пострадали при ударе молнии в церковь в Руанде

В результате удара молнии в здание церкви адвентистов седьмого дня в Руанде погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 пострадали, сообщает Би-би-си.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел в районе Ньяругуру на юге страны. По словам главы района Габитегеко Франсуа, после произошедшего были госпитализированы 140 человек. В критическом состоянии находятся трое, однако их жизням ничего не угрожает.

Франсуа также рассказал, что в пятницу, 9 марта, молния ударила по группе из 18 школьников, в результате чего один из них скончался. Еще трое пострадавших находятся в больнице.