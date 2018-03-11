ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 человек погибли, более 100 пострадали при ударе молнии в церковь в Руанде

12.03.2018 12:06 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате удара молнии в здание церкви адвентистов седьмого дня в Руанде погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 пострадали, сообщает Би-би-си.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел в районе Ньяругуру на юге страны. По словам главы района Габитегеко Франсуа, после произошедшего были госпитализированы 140 человек. В критическом состоянии находятся трое, однако их жизням ничего не угрожает.

Франсуа также рассказал, что в пятницу, 9 марта, молния ударила по группе из 18 школьников, в результате чего один из них скончался. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате удара молнии в здание церкви адвентистов седьмого дня в Руанде погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 пострадали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Быховском районе рухнула крыша дома. Полагают, что из-за снега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика