В Пружанском районе на предприятии погиб 35-летний рабочий

9 марта на территории частного предприятия в Пружанском районе погиб 35-летний рабочий. Об этом TUT.BY сообщили в Березовском межрайонном отделе госинспекции труда.

Оператор чесального оборудования в тот день работал на рыхлительной машине линии по производству латексного кокосового полотна. По предварительной версии, во время работы его правая рука попала под защитное ограждение зубчатого вала. В результате мужчина получил травму, не совместимую с жизнью.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи и сотрудники инспекции труда.

Известно, что у мужчины остались жена и двое детей: двух и одиннадцати лет.