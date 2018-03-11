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В Пружанском районе на предприятии погиб 35-летний рабочий

12.03.2018 13:21 — ЧП | Tut.by  
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9 марта на территории частного предприятия в Пружанском районе погиб 35-летний рабочий. Об этом TUT.BY сообщили в Березовском межрайонном отделе госинспекции труда.

Оператор чесального оборудования в тот день работал на рыхлительной машине линии по производству латексного кокосового полотна. По предварительной версии, во время работы его правая рука попала под защитное ограждение зубчатого вала. В результате мужчина получил травму, не совместимую с жизнью.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи и сотрудники инспекции труда.

Известно, что у мужчины остались жена и двое детей: двух и одиннадцати лет.

 
 
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