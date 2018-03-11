Двоих могилевчан подозревают в краже тысячи рублей с мобильников белорусов через приложение

Двоих могилевчан подозревают в хищении около тысячи рублей у жителей Могилевской и Минской областей. 20-летний и 18-летний обвиняемые украли деньги с помощью мобильного приложения, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз по Могилевской области.



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Обвиняемые воспользовались доверием знакомых. Могилевчане просили у них номера мобильных телефонов под предлогом посещения соцсети. А потом подключали эти номера к приложению, благодаря которому можно получить от оператора сети около 100 рублей без процентов на условиях отсрочки оплаты. Полученные деньги злоумышленники переводили на свои абонентские номера и обналичивали их.

Подозреваемые «работали» по такой схеме около полутора месяцев. Потерпевшие не сразу понимали, в чем дело, так как уведомление о долге перед оператором сотовой связи приходило только через две-три недели.

В отношении могилевчан возбуждено уголовное дело за хищение путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на 5 лет.

Эксперты советуют не оставлять мобильные телефоны в общественных местах без присмотра, устанавливать хотя бы минимальную их блокировку, не давать пользоваться телефонами незнакомым, а по возможности — даже и знакомым людям. Также рекомендуют периодически проверять подключенные к абонентскому номеру услуги.