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Двоих могилевчан подозревают в краже тысячи рублей с мобильников белорусов через приложение

12.03.2018 13:53 — ЧП | Tut.by  
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Двоих могилевчан подозревают в хищении около тысячи рублей у жителей Могилевской и Минской областей. 20-летний и 18-летний обвиняемые украли деньги с помощью мобильного приложения, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз по Могилевской области.


Фото: pixabay.com

Обвиняемые воспользовались доверием знакомых. Могилевчане просили у них номера мобильных телефонов под предлогом посещения соцсети. А потом подключали эти номера к приложению, благодаря которому можно получить от оператора сети около 100 рублей без процентов на условиях отсрочки оплаты. Полученные деньги злоумышленники переводили на свои абонентские номера и обналичивали их.

Подозреваемые «работали» по такой схеме около полутора месяцев. Потерпевшие не сразу понимали, в чем дело, так как уведомление о долге перед оператором сотовой связи приходило только через две-три недели.

В отношении могилевчан возбуждено уголовное дело за хищение путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на 5 лет.

Эксперты советуют не оставлять мобильные телефоны в общественных местах без присмотра, устанавливать хотя бы минимальную их блокировку, не давать пользоваться телефонами незнакомым, а по возможности — даже и знакомым людям. Также рекомендуют периодически проверять подключенные к абонентскому номеру услуги.

 
 
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Злоумышленники использовали мобильное приложение, чтобы перевести деньги на свои абонентские номера и потом их обналичить.

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