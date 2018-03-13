Тело пропавшего полтора месяца назад жителя Барановичского района нашли в реке

Труп 56-летнего сельчанина, который ушел из дома на работу и пропал, был обнаружен в реке Сервеч, пишет «Брестская газета».

Тело заметил случайный прохожий и сообщил в милицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность мужчины. Им оказался житель деревни Ясенец Барановичского района. 24 января он ушел из дома на работу в райагросервис в городской поселок Городище, но на рабочем месте мужчина так и не появился. С этого момента сельчанин числился пропавшим без вести, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

По предварительной информации, мужчина решил сократить дорогу до работы через реку и, видимо, провалился в полынью.