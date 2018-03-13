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В Березовском районе при валке леса дерево насмерть придавило мужчину

14.03.2018 10:08 — ЧП | Tut.by  
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13 марте в результате несчастного случая в лесу вблизи деревни Мостыки погиб 49-летний мужчина.

По предварительной информации, житель деревни Чемелы Ивацевичского района работал у индивидуального предпринимателя. Во время валки леса упавшее дерево насмерть придавило мужчину.

По факту гибели проводят проверку.

 
 
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