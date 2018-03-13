Мужчина с ножом требовал выручку в игорном заведении в Витебске

Витеблянин с ножом напал на администратора зала игровых автоматов в областном центре, требуя отдать выручку, сообщает милиция региона. Инцидент произошел ночью 13 марта.

Кассир игорного заведения сообщила милиции, что неизвестный, угрожая ей ножом, забрал выручку — 1430 рублей. К вечеру 13 марта задержали подозреваемого — 30-летнего витеблянина, не раз судимого.

Накануне нападения мужчина проиграл в игорном заведении 30 рублей. Выпил и решил добыть деньги разбоем. Дождался, когда зал покинет последний посетитель, и зашел туда с ножом. Отобрав выручку, катался по городу на такси, а вечером планировал уехать в Россию на заработки.

Возбуждено уголовное дело за разбой.