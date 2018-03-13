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В Минске при попытке отремонтировать микроволновку погиб мужчина

14.03.2018 12:43 — ЧП | Tut.by  
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30-летний мужчина попытался самостоятельно отремонтировать микроволновую печь и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фото: ГКСЭ

12 марта, примерно в 14.30, мужчина приступил к ремонту микроволновой печи, но не отключил ее от электрической сети. Когда он при помощи отвертки попытался снять корпус микроволновки, его ударило током.

В соседней комнате находился брат пострадавшего, который вызвал скорую помощь. К сожалению, медики не смогли спасти мужчину.

Фото: ГКСЭ

Специалисты напоминают, что при подобных работах необходимо проявлять особую осторожность, поскольку электроприборы находятся под высоким напряжением до 4 кВ. Перед мойкой и чисткой электроприборов их необходимо отключать от сети.

 
 
Ссылка на источник 90
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В соседней комнате находился брат пострадавшего, который вызвал скорую помощь. К сожалению, медики не смогли спасти мужчину.

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