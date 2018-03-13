В Борисове пьяный внук убил бабушку за то, что та попросила его не ходить раздетым после душа

45-летний житель Борисова обвиняется в совершении умышленного убийства своей 87-летней бабушки и покушении на умышленное убийство ее 78-летней знакомой. Подробности семейной драмы рассказали в прокуратуре области.

Пьяный мужчина 12 августа 2017 года дома в ходе внезапно возникшего конфликта с бабушкой и вступившейся за нее подругой жестоко избил обеих пожилых женщин: нанес около 40 ударов каждой руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы — голову, шею, грудную клетку. От полученных травм бабушка обвиняемого умерла на месте.

Второй женщине удалось сбежать — и ей оперативно оказали помощь медики.

Как рассказали в прокуратуре, конфликт в семье возник из-за того, что бабушка сделала замечание внуку: попросила его не ходить по улице раздетым после душа.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Дело ушло в суд.