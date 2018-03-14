﻿ В Могилевском районе мужчину подозревают в заражении жены ВИЧ. Ему грозит до 7 лет колонии. 21.by
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В Могилевском районе мужчину подозревают в заражении жены ВИЧ. Ему грозит до 7 лет колонии

15.03.2018 12:04 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело возбудили в отношении 28-летнего жителя Могилевского района. Его подозревают в том, что он заразил ВИЧ-инфекцией жену, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый знал о своем диагнозе, состоял на учете и знал, что должен соблюдать повышенные меры предосторожности при вступлении в интимную связь. Мужчину предупредили и об уголовной ответственности, если он не будет предупреждать своих половых партнеров об опасности заражения.

Тем не менее мужчина женился и о своем диагнозе супруге не сказал. У пары была интимная связь без использования средств защиты. А потом на медосмотре женщина узнала, что она заражена ВИЧ-инфекцией.

Следствие устанавливает, мог ли подозреваемый заразить ВИЧ кого-то еще.

За заражение по легкомыслию ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

 
 
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