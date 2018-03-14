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Дворник поскользнулась и упала на крыльце гомельской школы: женщина в коме

15.03.2018 13:54 — ЧП | Tut.by  
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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования дворника гомельской школы № 61.

Женщина упала на крыльце школы и ударилась головой о плитку.

Сейчас 67-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в УСК по Гомельской области. По информации БелаПАН, женщина в коме.

 
 
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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования.

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