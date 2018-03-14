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Дворник поскользнулась и упала на крыльце гомельской школы: женщина в коме
Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования дворника гомельской школы № 61.
Женщина упала на крыльце школы и ударилась головой о плитку.
Сейчас 67-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в УСК по Гомельской области. По информации БелаПАН, женщина в коме.
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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования.
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Архив (ЧП)
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