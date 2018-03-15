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В Березовском районе нашли тело мужчины, пропавшего почти 20 лет назад
16 марта в Белоозерске обнаружили тело мужчины, который с 1999 года числился как пропавший без вести, сообщается на сайте Следственного комитета.
Найти останки местного жителя удалось благодаря показаниям свидетеля, который рассказал правоохранителям, что в 1999 году он с пропавшим распивал спиртное в квартире.
Во время застолья товарищ упал и ударился головой о пол. В результате полученной травмы он скончался. Друг погибшего, испугавшись, не обратился в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.
Сейчас эксперты устанавливают точную причину гибели, а следователи — обстоятельства произошедшего.
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Найти останки мужчины удалось благодаря показаниям свидетеля.
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Архив (ЧП)
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