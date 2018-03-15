ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березовском районе нашли тело мужчины, пропавшего почти 20 лет назад

16.03.2018 16:22 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

16 марта в Белоозерске обнаружили тело мужчины, который с 1999 года числился как пропавший без вести, сообщается на сайте Следственного комитета.


Фото: ГКСЭ

Найти останки местного жителя удалось благодаря показаниям свидетеля, который рассказал правоохранителям, что в 1999 году он с пропавшим распивал спиртное в квартире.

Во время застолья товарищ упал и ударился головой о пол. В результате полученной травмы он скончался. Друг погибшего, испугавшись, не обратился в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину гибели, а следователи — обстоятельства произошедшего.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найти останки мужчины удалось благодаря показаниям свидетеля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На горнолыжном курорте Грузии сломалась канатная дорога. Людей просто выкидывало из сидений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика