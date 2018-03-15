В Березовском районе нашли тело мужчины, пропавшего почти 20 лет назад

16 марта в Белоозерске обнаружили тело мужчины, который с 1999 года числился как пропавший без вести, сообщается на сайте Следственного комитета.



Фото: ГКСЭ

Найти останки местного жителя удалось благодаря показаниям свидетеля, который рассказал правоохранителям, что в 1999 году он с пропавшим распивал спиртное в квартире.

Во время застолья товарищ упал и ударился головой о пол. В результате полученной травмы он скончался. Друг погибшего, испугавшись, не обратился в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину гибели, а следователи — обстоятельства произошедшего.