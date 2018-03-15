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В Лидском районе 59-летний мужчина, спасая мобильник, упал в 6-метровый колодец

16.03.2018 21:08 — ЧП | Tut.by  
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59-летний житель деревни Малейковщизна Лидского района упал в колодец, спасая мобильный телефон. Он был доставлен в реанимацию, но позже скончался из-за сильного переохлаждения. Об этом пишет издание «СБ — Беларусь сегодня».

Когда мужчина наклонился за ведром, у него из кармана выпал мобильный телефон. Сельчанин стал спускаться в колодец, держась за металлический трос, и, не удержавшись, сорвался вниз. Оказавшись в ледяной воде, он принялся громко звать на помощь. Крики услышал сосед и вызвал сотрудников МЧС. Спасатели обмотали мужчину тросом и вытащили пострадавшего из колодца глубиной 6 метров.

Скорая помощь доставила 59-летнего мужчину в реанимацию. Через час он скончался в больнице. Предварительный диагноз — сильное переохлаждение организма. Так ли это, покажет проведенная экспертиза. По факту гибели человека проводится проверка.

 
 
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Его вытащили спасатели. Мужчина был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.

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