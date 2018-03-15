В Лидском районе 59-летний мужчина, спасая мобильник, упал в 6-метровый колодец

59-летний житель деревни Малейковщизна Лидского района упал в колодец, спасая мобильный телефон. Он был доставлен в реанимацию, но позже скончался из-за сильного переохлаждения. Об этом пишет издание «СБ — Беларусь сегодня» .

Когда мужчина наклонился за ведром, у него из кармана выпал мобильный телефон. Сельчанин стал спускаться в колодец, держась за металлический трос, и, не удержавшись, сорвался вниз. Оказавшись в ледяной воде, он принялся громко звать на помощь. Крики услышал сосед и вызвал сотрудников МЧС. Спасатели обмотали мужчину тросом и вытащили пострадавшего из колодца глубиной 6 метров.

Скорая помощь доставила 59-летнего мужчину в реанимацию. Через час он скончался в больнице. Предварительный диагноз — сильное переохлаждение организма. Так ли это, покажет проведенная экспертиза. По факту гибели человека проводится проверка.