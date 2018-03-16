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В Минске на проспекте Рокоссовского Audi при столкновении с FIAT вынесло на столб
Поздно вечером 16 марта на проспекте Рокоссовского в Минске столкнулись автомобили Audi и FIAT. Об аварии TUT.BY сообщили очевидцы, информацию о ДТП подтвердили в МЧС.
«Как столкнулись и кто виноват, не видели, но Audi от удара отшвырнуло на столб», — рассказал читатель Артем.
Со слов очевидцев, в автомобиле Audi находились водитель и пассажир. Пассажир травм не получил, а вот водителя посадили в машину скорой помощи, его осматривали медики. На месте аварии очевидцы также видели машины спасателей.
«К счастью, наша помощь не потребовалась», — сообщили TUT.BY в МЧС Минска.
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Со слов очевидцев, в автомобиле Audi находились водитель и пассажир. Пассажир травм не получил, а вот водителя посадили в машину скорой помощи, его осматривали...
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Архив (ЧП)
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