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В Минске на проспекте Рокоссовского Audi при столкновении с FIAT вынесло на столб

16.03.2018 23:56 — ЧП | Tut.by  
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Поздно вечером 16 марта на проспекте Рокоссовского в Минске столкнулись автомобили Audi и FIAT. Об аварии TUT.BY сообщили очевидцы, информацию о ДТП подтвердили в МЧС.


Фото: МЧС Минска

«Как столкнулись и кто виноват, не видели, но Audi от удара отшвырнуло на столб», — рассказал читатель Артем.

Со слов очевидцев, в автомобиле Audi находились водитель и пассажир. Пассажир травм не получил, а вот водителя посадили в машину скорой помощи, его осматривали медики. На месте аварии очевидцы также видели машины спасателей.


Фото: МЧС Минска

«К счастью, наша помощь не потребовалась», — сообщили TUT.BY в МЧС Минска.

Комментарий в ГАИ получить не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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Со слов очевидцев, в автомобиле Audi находились водитель и пассажир. Пассажир травм не получил, а вот водителя посадили в машину скорой помощи, его осматривали...

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