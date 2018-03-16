В Минске на проспекте Рокоссовского Audi при столкновении с FIAT вынесло на столб

Поздно вечером 16 марта на проспекте Рокоссовского в Минске столкнулись автомобили Audi и FIAT. Об аварии TUT.BY сообщили очевидцы, информацию о ДТП подтвердили в МЧС.



Фото: МЧС Минска

«Как столкнулись и кто виноват, не видели, но Audi от удара отшвырнуло на столб», — рассказал читатель Артем.

Со слов очевидцев, в автомобиле Audi находились водитель и пассажир. Пассажир травм не получил, а вот водителя посадили в машину скорой помощи, его осматривали медики. На месте аварии очевидцы также видели машины спасателей.



Фото: МЧС Минска

«К счастью, наша помощь не потребовалась», — сообщили TUT.BY в МЧС Минска.

Комментарий в ГАИ получить не удалось.