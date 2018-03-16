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В одном из цехов МТЗ произошел пожар

17.03.2018 20:57 — ЧП | Tut.by  
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Утром 17 марта спасателям сообщили о возгорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод».


Когда спасатели прибыли на место, по внешним признакам пожара не было видно. В ходе разведки установили, что произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади 5 квадратных метров.


Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не остановлен.


Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

 
 
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Утром 17 марта спасателям сообщили о загорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО "Минский тракторный завод".

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