В одном из цехов МТЗ произошел пожар

Утром 17 марта спасателям сообщили о возгорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод».





Когда спасатели прибыли на место, по внешним признакам пожара не было видно. В ходе разведки установили, что произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади 5 квадратных метров.





Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не остановлен.





Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.