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В одном из цехов МТЗ произошел пожар
Утром 17 марта спасателям
Когда спасатели прибыли на место, по внешним признакам пожара не было видно. В ходе разведки установили, что произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади 5 квадратных метров.
Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не остановлен.
Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
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Утром 17 марта спасателям сообщили о загорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО "Минский тракторный завод".
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Архив (ЧП)
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