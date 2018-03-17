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В Свислочи найден труп мужчины

17.03.2018 21:49 — ЧП | Tut.by  
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В реке Свислочь в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на ул. Коммунистической 17 марта был найден труп мужчины, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД Антон Профит.

— Водолазы ОСВОД извлекли из воды тело мужчины. Он был одет по-осеннему: черная ветровка с меховой опушкой на капюшоне, синие джинсы, черные кроссовки с белыми вставками. На вид погибшему около 30−45 лет. На теле сильные следы разложения, труп явно пролежал в реке не один месяц. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего, — рассказал Антон Профит.

 
Теги: Минск
 
 
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В реке Свислочь в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на ул. Коммунистической 17 марта был найден труп мужчины.

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