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В Украине застрелился летчик-герой Волошин, возглавлявший аэропорт Николаева
В Украине покончил с собой летчик Владислав Волошин, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт». Издание
«Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», — говорится в сообщении.
«По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения», — сообщают в полиции.
Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом «За мужество», в 2017 году получил орден «Народный герой Украины». Российские СМИ
Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
Ранее по указанию главы Николаевской ОГА Алексея Савченко
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Волошина российские власти обвиняли в атаке на малайзийский Boeing, сбитый над Донбассом.
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