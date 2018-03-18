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В Украине застрелился летчик-герой Волошин, возглавлявший аэропорт Николаева

18.03.2018 23:31 — ЧП | Tut.by  
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В Украине покончил с собой летчик Владислав Волошин, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт». Издание «НикВести» напоминает, что Волошина российские власти обвиняли в атаке на малайзийский Boeing, сбитый над Донбассом. Международное расследование установило, что самолет сбили ракетой комплекса «Бук».


Фото: nikvesti.com

«Интерфакс» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области. Его имя не называется.

«Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», — говорится в сообщении.

«По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения», — сообщают в полиции.

Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом «За мужество», в 2017 году получил орден «Народный герой Украины». Российские СМИ обвиняли Волошина в причастности к атаке на Boeing рейса MH-17, сбитый над Донбассом. Погибли все 298 человек на борту. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Ранее по указанию главы Николаевской ОГА Алексея Савченко аэропорт «Николаев» разорвал договор с киевской фирмой на капремонт уже отремонтированного аэровокзала.

 
 
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Волошина российские власти обвиняли в атаке на малайзийский Boeing, сбитый над Донбассом.

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