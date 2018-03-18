Артист Cirque du Soleil сорвался с высоты и разбился насмерть

Опытный акробат цирка Cirque du Soleil погиб во время выступления в городе Тампа, штат Флорида. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает Reuters .

Янн Арно работал в цирке более 15 лет. Он сорвался с высоты на сцену в субботу во время шоу VOLTA. 38-летний артист скончался от полученных травм в местной больнице.

Представители цирка отметили, что несчастный случай стал шоком для команды. Трюк, который выполнял Арно, считается относительно безопасным.

В июне 2013 года французская акробатка Сара Гийо-Гийяр погибла во время шоу Cirque du Soleil «Ka». Выполняя номер, 31-летняя женщина упала в оркестровую яму. Она скончалась в машине скорой помощи. Сара Гийо-Гийяр стала первой в истории Cirque du Soleil артисткой, погибшей во время представления.