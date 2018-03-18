Витеблянин, пытаясь помириться с любимой, угрожал взорвать многоэтажку

Около полуночи 18 марта на 102 позвонила женщина и сообщила, что мужчина, с которым она недавно рассталась, угрожает взорвать тротил в подъезде ее дома на Московском проспекте. Как развивались события дальше, рассказывает милиция региона.

Саперы обследовали подъезд и ближайшую территорию, но каких-либо взрывчатых веществ или устройств не нашли. Эвакуировать жильцов не пришлось.

Накануне вечером мужчина и женщина были в гостях. Не обошлось без спиртного. Выпив, пара стала выяснять отношения. Ссора завершилась расставанием, и женщина вернулась домой одна. Утром у нее не смолкал телефон — сожитель настаивал на примирении, но та была неумолима. Тогда мужчина пригрозил: если подруга не одумается, он взорвет ее квартиру, а заодно и подъезд.

Правоохранители быстро нашли «минера» — он был сильно пьян (3 промилле). У его любимой было чуть меньше — 2,9 промилле.

Проводится проверка.